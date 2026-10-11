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Antalya Kepez'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli teslim oldu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, Konya'da teslim alınarak gözaltına alındı. Kadının cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken şüphelinin Antalya'ya getirileceği bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talha T.'nin (27) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Antalya'da cinayet işledim, teslim olmak istiyorum." ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Talha T.'yi verdiği adrese giderek gözaltına aldı.

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y.'yi (49) ölü halde buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık çalışmasının ardından Canan Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Talha T.'nin, birlikte yaşadığı Canan Y.'yi darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği, cinayetin ardından otobüsle Antalya'dan Konya'ya gittiği öğrenildi.

Gözaltında bulunan şüpheli Talha T.'nin soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya getirileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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