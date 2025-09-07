Antalya Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve kara ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle otellere yakın bölgede etkili olan alevler kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
