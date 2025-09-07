Antalya Kemer'de Orman Yangını
Kemer ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale edilmektedir.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın işçisi ile yangına müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel