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Antalya Kemer açıklarında su alan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Antalya Kemer'de içinde 4 kişi bulunan özel tekne su alarak batma tehlikesi geçirdi, yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Teknedeki 4 kişi kurtarma çalışmalarıyla Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Kemer Limanı'na getirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren özel teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemer açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Kemer Limanı'na getirildi.

Teknenin, sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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