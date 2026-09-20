Antalya Kemer açıklarında su alan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Antalya Kemer açıklarında su alan teknedeki 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kemer'de içinde 4 kişi bulunan özel tekne su alarak batma tehlikesi geçirdi, yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Teknedeki 4 kişi kurtarma çalışmalarıyla Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Kemer Limanı'na getirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren özel teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemer açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Başlatılan kurtarma çalışmaları kapsamında teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Kemer Limanı'na getirildi.
Teknenin, sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.