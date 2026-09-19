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Antalya Kemer açıklarında su alan teknede bulunan 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

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Antalya Kemer açıklarında su alan teknede bulunan 4 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Antalya Kemer açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren özel teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı. Yardım talebinde bulunan 4 kişi bota alınarak Kemer Limanı'na götürüldü, teknenin sahibi tarafından kurtarılacağı bildirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında su alan teknedeki 4 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içinde 4 kişinin bulunduğu özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yardım talebinde bulunan 4 kişi ekiplerce bota alınarak Kemer Limanı'na götürüldü.

Teknenin ise sahibi tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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