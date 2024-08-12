Antalya Kara Yolunda Trafik Kazası: Sürücü ve Eşi Yaralandı
Antalya kara yolunun 19. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında sürücü ve eşi yaralandı.
Antalya kara yolunun 19. kilometresinde, Seydişehir istikametine giden A.B'nin kullandığı 42 ACS 86 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.B.D'nin idaresindeki 42 NT 393 plakalı çekici ve buna bağlı 42 DKV 57 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü A.B. (65) ve eşi S.B. (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, alınan tedbirlerin ardından tek şeritli olarak trafiğe açıldı.