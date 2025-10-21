Haberler

Antalya Havalimanı'na Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi

Antalya Havalimanı'na Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaşım Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na yapılacak yeni hava trafik kontrol kulesinin 77 metre yüksekliğinde olacağını ve Antalya'nın simgelerinden biri olacağını açıkladı. Yeni proje, havalimanının operasyonel kapasitesini artıracak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na kazandırılacak yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesinin 77 metre yüksekliğinde olacağını belirterek, "Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ikinci en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olan Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilecek yeni teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi projesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracağız. Yeni kulemiz sadece bir hava trafik binası değil, aynı zamanda Antalya'nın simgelerinden biri olacak" dedi.

'14 KATLI OLACAK'

Yeni kule ve teknik bloğun ortak bir baza üzerinde yükseleceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yapı kompleksi hava trafik kontrol operasyonlarını yönetecek teknik blok ile 77 metreye ulaşan kuleden oluşacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak. Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak 1500 metrekarelik ortak peyzaj alanı da çalışanlara sosyal ve dinlenme imkanı sunacak. Bu alanlar sayesinde hem mekansal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek" değerlendirmesinde bulundu.

'LİKYA DENİZ FENERİNDEN İLHAM ALINDI'

Kulenin mimarisinde Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.