Antalya haberi... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 07 US 267 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi hastane kavşağında Hasan Oğuz'un kullandığı 07 UH 521 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Cemile Oğuz yaralandı. 112 Acil servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Oğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Yunus Uğur Gazipaşa Antalya Alanya Güncel Haberler

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