Antalya haberi: Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı (3) Antalya haberler... 2 SAATTE TESLİM OLDUAntalya'da, Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürünü silahla rehin alan M.R.D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. 2 SAATTE TESLİM OLDU Antalya'da, Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürünü silahla rehin alan M.R.D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu. Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından özel harekat polisleri, şubeye girdi. Müzakere görüşmeleriyle teslim olmaya ikna edilen M.R.D., gözaltına alındı. M.R.D., ekip aracına alınarak emniyete götürüldü. Güncel Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları Antalya Mısır Banka Güncel Haberler

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