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Antalya haber | Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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Antalya haber | Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya haberi... ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 40,19 kilometre açığında saat 08.30 sıralarında kaydedilen deprem, 25,19 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Güncel

Akdeniz Antalya Deprem AFAD Güncel Haberler

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