Antalya gündem haberi: Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya gündem haberi: Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Hüseyin Salmaz'ın kullandığı 07 BAT 140 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Öksüz yönetimindeki 07 AUL 02 plakalı otomobil, Yalnız Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada sürücüler ile Saliha Öksüz ve Gökhan German yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike ve Kumluca'daki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Karataç Mustafa Öksüz Antalya Güncel Haberler

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