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Antalya Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren baba ile kızı tutuklandı

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Antalya Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren baba ile kızı tutuklandı
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Antalya Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ile kızı tutuklandı.

BABA İLE KIZI TUTUKLANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ile kızı tutuklandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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