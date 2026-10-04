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Antalya Gazipaşa'da öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın otopsisinde 13 bıçak yarası saptandı

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Antalya Gazipaşa'da öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın otopsisinde 13 bıçak yarası saptandı
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Antalya Gazipaşa'da öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın otopsi işlemleri tamamlandı; vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze Alanya'da defnedilecek; olayda kullanılan bıçak şüpheli Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.

VÜCUDUNDA 13 BIÇAK YARASI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. İncelemede, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bayır'ın cenazesinin Alanya'da defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ise cinayet şüphelisi Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.

Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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