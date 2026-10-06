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Antalya Gazipaşa'da iş makinesine sıkışan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Antalya Gazipaşa'da hafriyat çalışmasında 15 yaşındaki çocuk, iş makinesine sıkışarak ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat çalışması sırasında iş kazası meydana geldi.

M.K.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı öğrenilen 15 yaşındaki Kadir S., iş makinesinin bomu ile kesen kısmı arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kadir S. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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