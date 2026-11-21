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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Bakılar Mahallesi'nde Hasan Ergün (66), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Ergün'e (57) silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Ergün çifti, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA