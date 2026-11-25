Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gönüllü gençler, 40 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda kütüphane oluşturarak öğrencilere kitap desteği sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muratpaşa Gençlik Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muratpaşa Genç Ofis gönüllüleri, sosyal sorumluluk çalışması kapsamında Salur Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteği, gönüllü gençler ile hayırseverlerin katkılarıyla okulda kütüphane oluşturuldu. Çeşitli eserlerin kazandırıldığı kütüphane, öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Ziyarette öğrenciler için ahşap oyun etkinlikleri düzenlenirken öğretmenlerin Öğretmenler Günü de kutlandı.

Programda, öğrencilerin aileleri de yer aldı.

Kaynak: AA