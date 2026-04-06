Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine "Yılın Yenilikçi Uygulaması" ödülü verildi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktorclub Awards'ta 'Yılın Yenilikçi Uygulaması' ödülünü kazandı. Hastane, hemşirelerin mesleki eğitiminde sanal gerçeklik ve dijital simülasyonlar kullanarak gerçekleştirdiği projeyle ödüllendirildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH), bu yıl 9'uncusu düzenlenen Doktorclub Awards kapsamında, "Yılın Yenilikçi Uygulaması" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen sağlıkta yenilikçiliği ve başarıyı ödüllendiren program kapsamında, AEAH, "Yenilikçi Teknoloji Kullanılarak Hemşirelerin Mesleki Oryantasyonlarının Artırılması" projesiyle ödül aldı.

Erasmus desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, sanal gerçeklik (VR), dijital simülasyon maketleri ve interaktif senaryolar kullanılarak hemşirelerin mesleki eğitim ve oryantasyon süreçleri daha etkili, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

AEAH Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, sağlık çalışanlarının niteliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmanın ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Aras, ödülün hemşirelik eğitiminde dijital dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Katı da elde edilen başarının sağlık alanındaki yenilikçi, inovatif ve eğitimde dijital entegrasyon odaklı çalışmaların değerini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
