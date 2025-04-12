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Antalya Diplomasi Forumu'nda Müzik ve Diplomasinin Buluşması

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Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın performansı büyük ilgi gördü. Orkestrada ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde resepsiyon ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın dinletisi düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 devam ediyor.

ADF'nin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonun yanı sıra orkestra dinletisi, yerli ve yabancı konukların yoğun ilgisini topladı.

Şef Oğuzhan Kavruk'un liderliğindeki orkestranın dinletisinde dünyaca ünlü besteciler Kara Karayev, Johannes Brahms, Gabriel Faure, Carlos Gardel, Kaptanzade Ali Rıza Bey ve Astor Piazzolla'nın eserleri çalındı.

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Kaynak: AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Güncel
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