Antalya Diplomasi Forumu 2026

Antalya Diplomasi Forumu bünyesinde düzenlenen "Yüksek Seviyeli Oturum: Filistin için Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak" başlıklı panelde, Filistin'de eğitimin sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturulmasına yönelik ortak bir vizyon geliştirilmesine zemin hazırlama konusu ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Azalan Yardımlar, Değişen Paradigmalar: Yarının Ortaklıklarını Tasarlamak" başlıklı panel düzenlendi.

TRT World sunucusu Rümeysa Çodur moderatörlüğündeki panele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın??????? eşi Mirela Becirovic konuşmacı olarak katılırken, Exeter Üniversitesinden İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe video mesaj aracılığıyla konuklara hitapta bulundu.

M'jid, daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Eğitim, her çocuğun hakkıdır. Eğitim, aynı zamanda pek çok diğer hakkın hayata geçirilmesi açısından da hayati öneme sahiptir. Bu nedenle çocukların eğitimden mahrum bırakılması, onların haklarını son derece ağır biçimde zedeler." ifadelerini kullandı.

Krizlerden etkilenen ülkelerde sınıfların bombalandığını, öğretmenlerin tehdit edildiğini ve çocukların öğrenim ile hayatta kalma arasında seçim yapmaya zorlandığını belirten M'jid, "Bununla birlikte küresel ölçekte de olsa eğitimde yıkımın, Gazze'de olduğu kadar sistematik ve kapsamlı biçimde gerçekleştirildiği başka bir yer yoktur." dedi.

M'jid, tanıştığı Filistinli çocukların mesajlarını ileterek, "Çocuklar, bombaların ve füzelerin durmasını istiyor. Çocuklar, barış istiyor. Çocuklar, güvenli ve normal bir yaşam istiyor. Çocuklar, okula gitmek istiyor. Hiç kimseyi geride bırakmadan tüm çocuklar için güvenli eğitime erişim sağlama sözümüzü yerine getirmek için birlikte ve daha hızlı hareket etmeliyiz." diye konuştu.

"Şiddetin derhal dindirilmesi hepimizin ortak önceliği olmalıdır"

Becirovic de bu önemli etkinliği düzenlediği ve Filistin halkına yönelik kararlı katkıları için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Gazze'de masum sivillerin maruz kaldığı ağır ve derin acılara tanıklık edilen bu dönemde, sivil nüfusun korunmasının mutlak bir öncelik olması gerektiğine dikkati çeken Becirovic, şöyle devam etti:

"Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolleri de dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukukun hükümleri uyarınca, çatışmanın tüm taraflarının sivilleri korumak, askeri hedefler ile sivil hedefler arasında ayrım gözetme ilkesine riayet etmek ve güç kullanımında orantılılık ilkesine uymak gibi bir yükümlülüğü vardır. Sivillere, sağlık tesislerine, okullara yönelik saldırılar hiçbir koşul altında kabul edilemez."

Becirovic, barışın ancak adalet, diyalog ve uluslararası hukuka saygı temelinde tesis edilebileceğini vurgulayarak, "İnsan hayatının korunması, uluslararası hukuka saygı ve şiddetin derhal dindirilmesi hepimizin ortak önceliği olmalıdır." dedi.

"(Filistin'i) savunmak için elimizden geleni yapmalıyız, sadece onlar için değil, tüm Orta Doğu için"

Pappe de video mesajında, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kültür ve eğitim sistemini yok etmeye çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu, bilginin üreticilerini ortadan kaldırarak bilgiyi yok etmeye yönelik, kültürün bilinçli şekilde imha edilmesi projesidir. Amaç; bu omurga ortadan kaldırıldığında, sömürgecinin sömürgeleştirilen halkı mülksüzleştirmesinin daha kolay olacağıdır. Ancak bu işe yaramayacaktır. Filistin'in kültürel ve entelektüel hayatı, Gazze Şeridi'nde dahi, altyapı olmadan da devam etmektedir."

Filistinlilerin öğrenme, eğitim görme, üretme ve toplumlarına faydalı bireyler olma azminin, Filistinlilerin bulunduğu her yerde devam edeceğini belirten Pappe, "Ancak bu toplum sürekli bir yok edilme tehdidi altındadır ve onu savunmak için elimizden geleni yapmalıyız; sadece onlar için değil, tüm Orta Doğu için." dedi.

Pappe, katkıları için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Kendilerine en içten başarı dileklerimi sunuyor, bugün aranızda bulunamadığım için özür diliyorum. Umarım bir sonraki buluşmamızda yalnızca yıkımı, akademi-kültür kıyımını, kent yıkımını ve soykırımı değil, bu korkunç dönemi geride bıraktığımızı gösteren ilk işaretleri de konuşabiliriz." şeklinde konuştu.