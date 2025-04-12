Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ADF-2025'te Konser Verdi
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF-2025) konser vererek etkinliğe renk kattı. Konser, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki resepsiyonun ardından gerçekleşti.
(ANTALYA) - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF-2025) konser verdi.
Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF-2025'in ikinci gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki resepsiyonun ardından Antalya Devlet Senfoni Orkestrasınca konser verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel