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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ADF-2025'te Konser Verdi

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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF-2025) konser vererek etkinliğe renk kattı. Konser, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki resepsiyonun ardından gerçekleşti.

(ANTALYA) - Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF-2025) konser verdi.

Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF-2025'in ikinci gününde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki resepsiyonun ardından Antalya Devlet Senfoni Orkestrasınca konser verildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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