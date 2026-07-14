Demre'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına; ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı