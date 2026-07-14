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Demre'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Demre'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgeye 5 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda araç sevk edildi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına; ilk etapta 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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