Antalya'dan kalkan uçak iniş takımlarındaki sorun nedeniyle geri döndü
Antalya Havalimanı'ndan Manchester'a gitmek üzere havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş takımlarında duman görünmesi üzerine acil durumla geri dönerek Antalya Havalimanı'na indi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

UÇAK ARIZA YAPTI, TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
