OGM: Manavgat'taki yangın kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat'ta çıkan yangının havadan ve karadan yürütülen yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, ekiplere, kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür edilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
OGM'DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına aldık. Alevlere karşı omuz omuza mücadele eden tüm kahramanlarımıza ve bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı