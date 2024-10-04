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Antalya'daki Doyran Göleti Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Antalya'daki Doyran Göleti Kuraklıkla Mücadele Ediyor
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Antalya'nın gözde mekanlarından Doyran Göleti, yaşanan kuraklık nedeniyle adacıkların oluştuğu ve toprakların çatladığı bir görüntü sergiliyor. Göletin kuruma noktasına gelmesi, bölgedeki su kaynaklarının aşırı kullanımı ve HES projesine tepkilerle gündeme geldi.

ANTALYA'da güzelliği ile gezginlerin uğrak noktası olan Doyran Göleti'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu, toprak çatladı. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dronla çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi.

Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi. Kızılçamların ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, bugünlerde kurak görüntüsü ile gündeme geldi. Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle gölette son günlerde su seviyesi yok denecek noktaya geldi.

Hes PROJESİNE TEPKİ

Yaz döneminde yağışların azalması ve gölete su verilmemesiyle kuruma noktasına gelen gölette, suların çekildiği noktalarda adacıklar oluştu. Kuraklık nedeniyle gölün büyük bölümünde toprağın çatladığı görüldü. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dron ile çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi. Diğer yandan kurumaya yüz tutan gölet, göleti besleyen kaynaklardan birine yapılacak HES projesine gösterilen tepki ile gündeme geldi.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Yaşam Tarım Çevre Doğa HES

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