'Temel problem faylar değil, binalar'

ANTALYA'da dün meydana gelen depremler hakkında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, "Vatandaşlarımız depremin nerede ve ne zaman olacağını konuşmak yerine, kendi binalarının güvenliğini sorgulamalı. Bugün temel problem faylar değil, binalardır" dedi.

Antalya'da 8 Aralık Pazartesi günü Konyaaltı ilçesinde saat 03.30'da 4.3, Serik ilçesinde saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmesinin ardından konu kentin gündeminde yer aldı. İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, depremlerin kamuoyunda yarattığı endişeye dikkati çekerek, yaşanan paniğin esas nedeninin depremin büyüklüğü değil, yapı güvenliği konusundaki güvensizlik olduğunu vurguladı. Akdoğan, özellikle Konyaaltı bölgesinde alüvyon zemin yapısının deprem büyütme etkisi yarattığını, bu nedenle sarsıntının daha fazla hissedilmiş olabileceğini kaydetti.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER 7'YE KADAR DEPREMLERİ CİDDİYE ALMIYOR'

Deprem gerçeğinin temel kaynağının yapı güvenliği olduğuna dikkati çeken Akdoğan, "Bu büyüklüktekiler aslında çok ciddiye alınacak depremler değil. Gelişmiş ülkelerde 7 büyüklüğüne kadar depremler büyük can kayıplarına yol açmıyor. Ancak biz ülke olarak 6 büyüklüğündeki depremlerde bile can kayıpları yaşayabiliyoruz. Bunun nedeni fay hatları değil, yapı güvenliği sorunudur" dedi.

'YENİ YAPILARDA DA CİDDİ EKSİKLER VAR'

Sorunun sadece eski yapılarla sınırlı olmadığını ifade eden Akdoğan, yeni inşa edilen yapılarda da ciddi denetim problemleri bulunduğuna dikkati çekti. Akdoğan, belediyelerde yeterli teknik personel bulunmadığını, şantiyelerde kağıt üzerinde şantiye şefliği uygulamalarının yaygınlaştığını, yapı denetim sisteminin etkin işlemediğini belirtti. Yapı denetimlerinde çoğu zaman yeni mezun mühendislerin iş öğrendiğini söyleyen Akdoğan, "Denetim mekanizmasının doğru işlememesi, güvenli yapı üretiminin önündeki en büyük engellerden biri" dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: BİNALARINIZI SORGULAYIN

Vatandaşların deprem konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yapan Akdoğan, bugüne kadar inşaat mühendisleri odasına 'Konut alacağı yapı hangi beton sınıfıyla yapıldı, statik sistemi yeterli mi?' gibi sorularla gelen tek bir vatandaş dahi olmadığını söyledi. İMO olarak ücretsiz danışmanlık verdiklerini hatırlatan Akdoğan, konut satın almadan önce yapıların projeleri ve müteahhitleri hakkında mutlaka bilgi alınması gerektiğini söyledi.

İMO Antalya Şubesi olarak belediyelerle teknik iş birliği protokolleri imzaladıklarını belirten Akdoğan, amaçlarının depreme dirençli bir Antalya oluşturmak olduğunu vurguladı. Akdoğan, "Vatandaşlarımız depremin ne zaman, nerede ve kaç büyüklüğünde olacağını konuşmak yerine, yaşadıkları binaların güvenliğini sorgulamalı. Bugün bizim temel problemimiz faylar değil, binalardır" diye konuştu.