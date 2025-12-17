Haberler

5 YILDIZLI OTELDE YANGIN ÇIKTI, MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Güncelleme:
Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin zemin katında çıkan yangın sonrası müşteriler ve personel hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin zemin katında yangın çıktı. Müşteriler ve personel hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesinde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Oteldeki müşteriler ve personel hızla tahliye edilirken, olay yerine ulaşan jandarma personeli çevre güvenliğini sağladı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA

