Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Tur minibüsündeki turistler, havalimanına gitmek için yardım istedi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan tur minibüsündeki bazı turistler, havalimanına gitmek için diğer araç sürücülerinden yardım istedi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 yolunun Serik'e bağlı Gebiz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil, kamyonet, TIR ve tur minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol tek şeritli olarak ulaşıma açılabilirken, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

HAVALİMANINA GİTMEK İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Öte yandan, kazaya karışan tur minibüsündeki turistlerin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Turistlerden bazıları valizlerini alıp, kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerideki kavşağa yürüdü. Turistlerin burada bekleyen araç sürücülerinden kendilerini Antalya Havalimanı'na götürmelerini istediği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest

Kumar operasyonunda gözaltına alınan fenomenlerle ilgili karar
Hindistan'da düşen uçağın enkazında bilanço ağırlaşıyor! 290'dan fazla cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazında bilanço ağırlaşıyor
Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış

Dünyanın konuştuğu kazadan yeni görüntü! Saniyeler içinde olmuş
Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi sağ kurtuldu

Hindistan'daki faciada mucize! Düşen uçaktan böyle çıktı
İstanbul'da kamikaze dron alarmı! SAS komandoları el koydu

İstanbul'da kamikaze dron alarmı! SAS komandoları el koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Beklenen oldu! Kevin De Bruyne yeni takımına imzayı attı
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar

Trafikte dehşet anları! Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.