Antalya'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı. Aracın sürücüleri henüz öğrenilemedi. Olayda 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, tır, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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