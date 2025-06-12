Antalya'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 5 araç karıştı. Aracın sürücüleri henüz öğrenilemedi. Olayda 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, tır, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel