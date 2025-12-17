Zabıtadan kaldırım işgallerine sıkı denetim

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğinin korunması, vatandaşların kaldırımlarda rahat bir şekilde hareket edebilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kapalı Yol'da denetim yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine karşı işletmeleri uyarırken, denetimlerin etkin bir şekilde yürütüleceğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü denetim çalışmaları kapsamında Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde; kaldırım işgalleri ve çevre düzenine ilişken alanlar denetlendi. Denetimler kapsamında esnafların, belirlenen alanların dışına taşmamaları ve vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde caddeye malzeme koymamaları yönünde bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

DENETİMLERDEN VATANDAŞ MEMNUNİYET DUYUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurlu bir şekilde kent yaşamını sürdürebilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

BELİRLENEN SAATLER DIŞINDA ARAÇ GİRİŞİ YASAK

Öte yandan, UKOME kararı doğrultusunda Kapalı Yol'da araç geçişine yalnızca 00.00 ile 09.00 saatleri arasında izin verilmesi sebebiyle, belirlenen saatler dışında yapılan araç giriş ve çıkışlarına uyarı ve cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda motorlu ya da motorsuz araçlarla belirlenen saatler dışında caddeyi kullananlara yönelik denetimler de titizlikle sürdürülüyor.

EKİPLER SAHA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yapılan denetimlere ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Abdullah Gönüllü, "Belediyemiz yönetmelik gereği uygun gördüğü; işgaliye, seyyar satıcı, dilencileri ve kamu güvenliğini tehlikeye sokacak diğer unsurlarla ilgili çalışmaları hassasiyetle sürdürmekteyiz. Öncelikli olarak esnaflarımızın, uygun görülen alan dışına taşmamalarını, vatandaş geçişine engel teşkil edecek malzeme koymamalarını kendilerinden rica ediyoruz. Etkin şekilde sahada bunun mücadelesini veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kamu güvenliğini ve halkın güvenliğini tehlikeye sokacak tüm olumsuzlukları gidermeye çalışıyoruz. Tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,