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Antalya'da Yunan turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'da Yunan turist otel odasında ölü bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde tatil yapan 70 yaşındaki Yunan turist Pavlov Skylıtzıs, odasında ölü bulundu. Temizlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yunan turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan Pavlov Skylıtzıs'ın (70), odasına gelen temizlik görevlisine tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Odaya giren ekipler, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
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