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Antalya'da Nem ve Sıcaklık Sahilleri Doldurdu

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Antalya'da yüzde 75 neme ulaşan bunaltıcı hava, tatilcileri ve kent sakinlerini Konyaaltı Sahili'ne yöneltti. 39 derece sıcaklıkta denize girenler, su sporları yapanlar ve kayalıklardan atlayanlar serinlemeye çalıştı.

Antalya'da yüzde 75'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 75'e ulaştı.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, nemden dolayı Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.

Kaynak: AA
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