Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında, 2023'teki çöp konteyneri alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 26 Aralık'ta Döşemealtı Belediyesine yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, belediyenin 2023 yılında 2 bin çöp konteyneri alımı ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
