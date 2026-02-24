Haberler

Antalya'da Şarampolda Kadın Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçiler tarafından yol kenarındaki şarampolde bulunan kadın cesedinin boğulma sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. Olayla ilgili kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki 2 metrelik şarampolde, kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkisinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Jandarma ve sağlık ekibinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemede üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen cansız bedenin kimlik tespiti ile ilgili çalışma başlatıldı.

