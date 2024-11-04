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Antalya'da Yasak Falezlere Çıkan Genç, İkna Edilerek Polis Merkezine Götürüldü

Antalya'da Yasak Falezlere Çıkan Genç, İkna Edilerek Polis Merkezine Götürüldü
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Antalya'da girişin yasak olduğu falezlere çıkarak polis ekipleriyle zor bir ikna süreci yaşayan bir genç, annesinin gelmesini istemesi üzerine alkol talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis, genci uzun süre ikna etmeye çalıştıktan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

ANTALYA'da girişin yasak olduğu 30 metrelik falezlere çıkıp, polis gelince annesinin aranmasını isteyen genç, güçlükle ikna edildi. Eylemine son veren bu kişi, polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Bir genç, manzarayı seyretmek için girişin yasak olduğu bölgeden geçerek yaklaşık 30 metrelik falezlere çıktı. Bu kişinin uzun süre falezlerde oturduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler falezlerde oturan genci, saatlerce ikna etmeye çalıştı. Annesinin gelmesini isteyen genç, ekiplere annesini arattı. Ekipler anneden yanıt alamayınca falezlerde oturmaya devam eden genç, polis ekibinden içki talebinde bulundu. Bir süre daha falezlerin kenarında oturan genç, ikna edilerek bulunduğu yerden alınıp, Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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