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Konyaaltı'nda yaralı bulunan karga yavrusu tedavi altına alındı

Konyaaltı'nda yaralı bulunan karga yavrusu tedavi altına alındı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaralı bulunan karga yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı. Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kargaya 'Zeytin' adı verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaralı bulunan karga yavrusu, Konyaaltı Belediyesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Masa'ya gelen ihbar üzerine ekipler, yaralı ve bitkin haldeki karga yavrusunu bulunduğu yerden aldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen karganın ilk müdahalesi veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Veteriner Sağlık Teknikeri Melis Kubilay, karganın gerekli kontrollerinin yapıldığını ve ilaçlarının uygulandığını belirtti.

Yavrunun adını "Zeytin" koyduklarını aktaran Kubilay, tedavisinin ardından karganın doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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