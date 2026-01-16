Haberler

Araçta yanmış cesedi bulunmuştu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Araçta yanmış cesedi bulunmuştu, öldürüldüğü ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazipaşa'da bir kamyonette bulunan cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu ve öldürüldükten sonra aracın yakıldığı belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yanmış kamyonette cesedi bulunan Hacı Ali Tuncer'in, öldürüldükten sonra aracın yakıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı kamyonet içerisinde bir kişinin yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlendi. Jandarma, araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında A.K. isimli bir kişi, jandarmaya teslim oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Tuncer'in, öldürüldükten sonra aracın yakıldığını belirledi. Tuncer'in cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen Atuf Özdemir, B.Ö. ve K.D.,

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atuf Özdemir tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu

Vahşice katledilen Atlas'ın son sözleri bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti

Hikaye yerde bulup cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Karne töreninden dönen Erva, annesiyle geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu

Karnesini alıp eve dönerken gözyaşlarına boğuldu
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Durum ciddi, bu defa bakanlık uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor