Antalya'da Yangında İtfaiye Papağanı Kurtardı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir evin yatak odasında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri kafesteki papağını kurtardı.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Kökez Mahallesi Coşkun Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yatak odasında başlayan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekibi evin kapısını kırarak alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarında itfaiye eri kafesteki papağanı görüp alev ve dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Aydın Güngör, "Yangını komşular fark etti. Ev sahibi evde yoktu, sanırım il dışında. İtfaiyeni müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde kafesteki kuşu itfaiye kurtardı" diye konuştu.