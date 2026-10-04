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Antalya'da yangın tanığı, kiracı H.C.'nin 'Benim çocuğum yaktı' dediğini iddia etti

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Antalya'da yangın tanığı, kiracı H.C.'nin 'Benim çocuğum yaktı' dediğini iddia etti
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Antalya'da 5 katlı binanın en üst katındaki yangının çıkış anına tanık olan Bilal Çetin, kiracı H.C.'nin 'Benim çocuğum yaktı' dediğini iddia etti. Çetin, H.C.'nin yangın sonrası çocuğuyla apartman önüne indiğini ve anahtarı atıp bu sözü söylediğini anlattı.

'EVİ ÇOCUK YAKTI' İDDİASI

Antalya'da 5 katlı binanın en üst katındaki yangının çıkış anına tanık olan Bilal Çetin, binadaki H.C.'nin, 'Evi çocuğum yaktı' dediğini iddia etti.

Yangının çıkış anı sonrası, kiracı olan H.C.'nin çocuğuyla koşarak apartmanın önüne indiğini anlatan Çetin, "En üst katta bir teyze oturuyor. Bir çocuğu var. Ruh sağlığı yerinde değil. Yangının başlamasından sonra aşağı indi koşarak, biz buradaydık. Evin anahtarını bizim üstümüze attı. 'Benim çocuğum yaktı' dedi. Daha sonra koşmaya başladı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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