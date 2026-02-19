Antalya'da Müstakil Evde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, dışarı çıkamayan Hasibe Büyükdemir (84) hayatını kaybetti.

Gebiz Mahallesi Nurlular Küme Evleri mevkisinde, dün saat 19.00 sıralarında tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Evde yalnız olan Hasibe Büyükdemir, dışarı çıkamadı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Büyükdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında evde bulunmadığı belirtildi. Jandarma yangına ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı