Antalya'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ANTALYA'da kimsenin olmadığı sırada yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığı haberini alan ev sahibi Birsen Demir, uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında bulunan daireden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının olduğu binaya gelen itfaiye ekipleri, merdivenli sepetle balkondan girerek, alevlere hızla müdahale etti. Bu sırada yangın haberini alan ev sahibi Birsen Demir de geldi. Uzun süre gözyaşı döken Demir'i komşuları sakinleştirdi.

Yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.