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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Antalya'da yalnız yaşayan Gültekin Turhan, komşularının kötü koku ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Otopsi için cenazesi Adli Tıp'a kaldırıldı.

ANTALYA'da yalnız yaşayan Gültekin Turhan (64), komşularının kötü koku ihbarında bulunması üzerine gelen ekipler tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 558 Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Apartman sakinleri, yalnız yaşayan Gültekin Turhan'ın dairesinden yayılan kötü kokuyu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde içeride hareketsiz bulunan Gültekin Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan belediye tabibi, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Adrese çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ile savcı detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Gültekin Turhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜLDÜ

Komşuları ve yakınları, Gültekin Turhan'ı en son çarşamba günü gördüklerini, o tarihten sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Olay yerine gelen cenaze hizmetleri çalışanları maske ve özel ekipmanla içeri girdi. Kalp ve şeker hastalığı bulunduğu öğrenilen Turhan'ın cenazesinin araca alınması sırasında olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber: Adem AKALAN- kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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