3 gündür etkili olan yağmurlar nedeniyle ırmak taştı, restoranlar ve bahçeleri su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 gündür etkili olan yağmurlar nedeniyle Köprüçayı Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Irmak kıyısındaki bazı restoran ve bahçeleri su bastı.

Serik'te son günlerdeki yağışlar Belkıs ve Sarıabala mahallelerinden geçen Köprüçayı Irmağı'nda su seviyesini yükseltti. Bazı bölgelerdeki meydana gelen taşkınlar nedeniyle meyve bahçeleri ile ırmak kıyısındaki restoranların bahçeleri su altında kaldı.

Restoran işletmecisi Ayberk Gündoğdu, "Bölgemizde 3 gündür yağmur aralıksız yağıyor. Dün lodos esiyordu. Yükseklerdeki karların erimesi ve yağışlardan Beşkonak bölgesindeki ırmağın debisi arttı. Su seviyesi yükselen ırmakta taşkın oldu" dedi.