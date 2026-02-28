Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ısıtıcılar ele geçirdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin Aksu ilçesinde tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, termometre ve iklimlendirmede kullanılan 4 ısıtıcı ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar dövize de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
