Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 173 sentetik hap ve 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan ve 9 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramada, 173 sentetik hap ile 85 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
