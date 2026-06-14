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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, depo olarak kullanılan iş yeri ve araçlarda 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Döşemealtı ilçesinde çalışma başlatıldı.

Yeşilbayır Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.G. ve M.G'yi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek
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