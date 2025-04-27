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Antalya'da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Anne Babasını Rehin Aldı

Antalya'da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Anne Babasını Rehin Aldı
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Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen İrfan B, anne ve babasını bıçakla rehin alarak odaya kilitledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek aileyi kurtardı.

Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve anne babasını bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Yenigün Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartmanın 2. katında uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İrfan B, evde anne ve babasını bıçakla rehin alarak odaya kilitledi.

Ailenin yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince dairenin kilidinin açılması üzerine polis ekipleri eve girerek İrfan B'yi etkisiz hale getirdi, anne ve babayı kurtardı.

Şüpheli ambulansa binmemek için polis ekibine zorluk çıkardı. Zorla ambulansa bindirilen İrfan B. sağlık ekibi tarafından sakinleştirildikten sonra hastaneye götürüldü.

İrfan B'nin anne ve babası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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