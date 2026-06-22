Zincirleme kazada 1 yaralı

ANTALYA'da üst geçitte 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı üst geçidinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 07 CKY 450 plakalı otomobille duramayınca önündeki araçlara çarptı. 4 aracın birbirine girdiği kazada 07 CKY 450 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma yaparken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahale sonrası yaralı hastaneye götürüldü.

'4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ'

Aracı kazaya karışan Zafer Demir, trafik yoğunluğu nedeniyle araçların durduğunu belirterek, "Arkadan gelen araç duramayınca hepimize vurdu. 4 araç birbirine girdi. Beyaz arabanın arkasındaydık, trafik çok sıkışıktı. Trafik sıkışık olunca biz de durduk. Arkamızdaki araç da durdu. Onun arkasındaki araç geldi vurdu" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: İrem BAŞDAŞ- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı