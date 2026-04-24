Antalya'da uçuruma düşen kişi yaralandı

Antalya'da uçuruma düşen kişi yaralandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde 80 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 80 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Karaöz Mahallesi'nde çobanlık yapan kişi, ormanlık alandan gelen yardım sesleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Murat Ö, 80 metrelik uçurumda yaralı olarak bulundu.

Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sedyeyle uçurumdan alınan yaralı, tedavisi için Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Spor giyim devinden kritik karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak