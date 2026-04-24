Antalya'da uçuruma düşen kişi yaralandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde 80 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.
Karaöz Mahallesi'nde çobanlık yapan kişi, ormanlık alandan gelen yardım sesleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Murat Ö, 80 metrelik uçurumda yaralı olarak bulundu.
Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sedyeyle uçurumdan alınan yaralı, tedavisi için Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ertuğrul Gün