Antalya'da uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
H.B'nin kullandığı paletli iş makinesi, rüzgar enerjisi santrali için yürütülen yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesindeki sıkıştığı yerden çıkarılan H.B, sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda kesikler ve kırıklar bulunduğu öğrenilen operatör, tedaviye alındı.
Kaynak: AA