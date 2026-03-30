Antalya'da 'sabıkalı' uçağın sökümüne başlandı

Antalya Havalimanı'nda iniş sırasında yangın çıkan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın söküm işlemlerine başlandı. Olay gecesi 23 saniyede yangına müdahale eden ARFF ekibi ödüllendirildi.

ANTALYA'da 2 yıl önce inişi sırasında sol motoru alev alan ve Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibinin 23 saniyede müdahale edip, 2 dakikada 95 kişiyi kurtardığı Rus havayolu firması Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın söküm işlemlerine başlandı. Bu olaydan 1 ay önce de acil iniş yaptığı ortaya çıkan uçak parçalara ayrıldıktan sonra Rusya'ya götürülecek.

24 Kasım 2024 günü Rusya'nın Sochi Havalimanı'ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR (SU95) tipi ve RA89085 tescilli uçak, saat 21.34'te Antalya Havalimanı'nda inişi sırasında kuleye acil durum deklare etti ve sol motorunda yangın çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü'ne bağlı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, yangına müdahale etti ve 89 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edildi.

19 KİŞİLİK EKİBE TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Olay gecesi 23 saniyede müdahaleyi gerçekleştiren ve 2 dakikada uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın tahliyesini sağlayan 19 kişilik ARFF ekibi, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu ve DHMİ Antalya Başmüdürü Durdali Şavkar'ın katıldığı törenle çiçekle ödüllendirildi.

SÖKÜM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Antalya Havalimanı'nda bekletilen uçağın Rusya'ya götürülmesi için söküm işlemlerine de başlandı. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen söküm işlemlerinin ardından uçağın Rusya'ya götürüleceği ve parçalarının değerlendirileceği ifade edildi.

AYNI UÇAKTAN İKİNCİ ACİL İNİŞ

Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, bu olaydan 1 ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıkmıştı. 16 Ekim 2024 Çarşamba günü 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkan ve Ivanovo'ya giden uçağın mürettebatı, saat 16.05'te 10 kilometre yükseklikte, yerdeki sevk görevlilerine, birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirdi ve en yakın Vnukovo Havalimanı'na acil iniş izni istedi. İnişi sırasında altından kıvılcımlar çıkan uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ve aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar belirlendi. 102 yolcu ve 6 mürettebat, bu kazadan da yara almadan tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü: Herkes Bakanlığı etiketliyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcu ile patlatıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor

Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi